Румас поздравил «Предпринимателей года» по-беларусски

«З павагай ставімся да вашых перамог і выказываем падзяку за ўклад у эканоміку нашай краіны. Зараз назіраецца істотных рост беларусская прадпрымальніцтва з пункту гледжання не толькі колькасных, але і якасных паказчыкаў. Я ўпэўнены, што далейшае развіццё залежыць ад прадпрымальніцкага сектара больш, чым ад іншых. Каб стварыць адпаведныя ўмовы мы гатовы прыкласці максімум намаганняў», — сказал премьер-министр.





Он отметил, что пожелания бизнеса будут учтены при разработке госпрограммы развития сферы услуг на 2021-25 годы. Сергей Румас подчеркнул, что в Беларуси создано несколько площадок для диалога бизнеса и власти.



