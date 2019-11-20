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"На хрена нам такой союз?" Экономист комментирует переговоры двух премьеров

Лукашенко не нужна "углубленная интеграция" без дешевых нефти и газа.

"На хрена нам такой союз?" Экономист комментирует переговоры двух премьеров
фото: kommersant.ru
Семь часов длились переговоры премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева по согласованию «углубленной интеграции». Судя по итоговым заявлениям, из 31 дорожной карты согласованы «не менее 20», однако каким будет результат работы правительств – авторы проекта затруднились сказать.

«Не менее 20 дорожных карт»

«Всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений. 

Трудно сказать, сколько точно их осталось, но, я думаю, что не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня сняты», - цитирует Сергея Румаса пресс-служба беларуского правительства.

Из 31 дорожной карты не менее 20 интеграционных дорожных карт готовы к подписанию. "Вместе с тем действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку, - признал он. - Но это не значит, что развязок по ним не существует".


Сергей Румас сообщил, что премьер-министры дали дополнительные поручения госорганам проработать эти развязки. 

"И, например, если по чувствительным для Беларуси картам - по рынку газа или по нефтяному рынку - были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два, - подчеркнул глава белорусского правительства. - Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки".

"Мы сегодня очень значительно продвинулись и четко понимаем, где у нас остались расхождения, - продолжил Сергей Румас. - Взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, а дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств".

Сергей Румас выразил уверенность, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства будет дан старт новому этапу строительства СГ.

Медведев: Что получится? Я пока ещё не могу сказать

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции заявил, что правительства завершат работу до 8 декабря. Но затруднился сказать, «что будет результатом этой работы»:

- Мы не обо всём договорились, есть очень сложные темы. Очевидно, что тема энергетики, например, непростая. У каждой стороны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики. 

Или другие вопросы, связанные, например, с будущим наших макроэкономических отношений – сейчас тоже об этом говорили, – каким образом осуществлять регулирование по этим вопросам, статистический учёт вести, таможенную политику. 

В общем, по каждому из вопросов, естественно, существует масса нюансов. Но это не означает, что мы неспособны договориться, мы вполне способны договориться, а по таким вопросам, по которым необходимо политическое решение… 

Такие вопросы всегда есть, это однозначно, где очень сложен выбор между экономическими факторами и приходится принимать политическое решение, для того чтобы продвинуть интеграцию. Так было когда-то при создании Евразийского союза. Я уверен, что и в этом случае такие решения вполне достижимы. 

Мы постараемся свести общий набор решений, работу нашу действительно к 8 декабря. Что получится? Я пока ещё не могу сказать, что будет результатом этой работы, но уверен, что мы способны практически по абсолютному большинству «дорожных карт» достигнуть какого-то консенсуса, который станет добротной основой для обсуждения президентами двух стран. А дальше, соответственно, это будет уже их решением.


«А на хрена такой союз?»

Экономист Лев Марголин считает, что вся «углубленная интеграция» для Лукашенко имеет смысл только при решении главных вопросов – по нефти и газу:

- Все уже сказал Лукашенко пару дней назад, и сказал четко и понятно: на хрена такой союз? Все дорожные карты можно согласовывать, не выходя из дома; единственная проблема: чей образец брать за основу? Делать средний вариант долго. 

Основная проблема: сочтет ли Лукашенко все эти дорожные карты нужными и необходимыми, если не решится основной вопрос – по нефти и газу? На этот вопрос мы узнаем ответ 8 декабря - сочтет ли Лукашенко целесообразной всю эту мышиную возню, если не решаются жизненные вопросы для Беларуси?

- То есть нефть и газ – это политические вопросы?

- Думаю, да. Все остальное нужно Лукашенко в контексте решения этих двух политических вопросов.
"Белорусский партизан"
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