За "обосранных коров"? Румас наградил Русого

Это утверждено постановлением Совмина №773 от 18 ноября 2019 года.





Чиновника наградили "за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь и реализацию государственной политики".





Между тем, на нынешнюю должность Русый был сослан минувшей весной после того, как Лукашенко приехал в Шкловский район и увидел "обосранных коров".













Перед этим Русый занимал пост вице-премьера. Вместе с Русым Лукашенко сослал на Могилёвщину экс-министра сельского хозяйства Леонида Зайца, которого назначил председателем Могилёвского облисполкома.