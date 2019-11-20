Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

За "обосранных коров"? Румас наградил Русого

Бывшего вице-премьера, а ныне помощника президента — инспектора по Могилёвской области Михаила Русого наградили Почётной грамотой Совета министров.

Это утверждено постановлением Совмина №773 от 18 ноября 2019 года.

Чиновника наградили "за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь и реализацию государственной политики".

Между тем, на нынешнюю должность Русый был сослан минувшей весной после того, как Лукашенко приехал в Шкловский район и увидел "обосранных коров". 



Перед этим Русый занимал пост вице-премьера. Вместе с Русым Лукашенко сослал на Могилёвщину экс-министра сельского хозяйства Леонида Зайца, которого назначил председателем Могилёвского облисполкома.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru