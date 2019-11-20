Неделя не задалась: рубль снова уступил "западникам"

Курс доллара поднялся на 0,0019 BYN до 2,0476 BYN/USD. Доллар подорожал второй раз, но суммарно за это время его курс вырос всего на 0,0021 BYN.





Курс евро вырос на 0,0021 рубля до 2,2667 BYN/EUR. Европейская валюта подорожала уже четвёртый раз подряд и оказалась на максимуме за 15 дней.





Курс российского рубля упал на 0,0072 BYN до 3,2008 BYN/100 RUB.



Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра от Банка России вырос на 25 копеек до 64,0213 RUB/USD. Официальный курс евро поднялся на 22 копейки до 70,8524 RUB/EUR.