Сообщается, что за период с января по октябрь текущего года в консолидированный бюджет столицы поступило 11 миллиардов 125,5 миллиона рублей налоговых платежей.





Специалисты отмечают, что поступившие средства были распределены между республиканской и местной казной.





"В первую перечислено 62% финансовых ресурсов (около 6,9 миллиарда рублей), во вторую – 38% (4,2 миллиарда)", – пояснили в инспекции.





Традиционно внушительная часть доходов консолидированного бюджета сформирована за счет налога на добавленную стоимость.







