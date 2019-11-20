Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Куда идут наши деньги? Минчане заплатили $5,5 млрд налогов с начала года

Столичные налогоплательщики перечислили в бюджет более 11 миллиардов рублей с начала 2019 года. Соответствующая информация размещена на сайте инспекции МНС по Минску.

Сообщается, что за период с января по октябрь текущего года в консолидированный бюджет столицы поступило 11 миллиардов 125,5 миллиона рублей налоговых платежей.

Специалисты отмечают, что поступившие средства были распределены между республиканской и местной казной.

"В первую перечислено 62% финансовых ресурсов (около 6,9 миллиарда рублей), во вторую – 38% (4,2 миллиарда)", – пояснили в инспекции.

Традиционно внушительная часть доходов консолидированного бюджета сформирована за счет налога на добавленную стоимость.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru