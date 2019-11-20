Куда идут наши деньги? Минчане заплатили $5,5 млрд налогов с начала года
Столичные налогоплательщики перечислили в бюджет более 11 миллиардов рублей с начала 2019 года. Соответствующая информация размещена на сайте инспекции МНС по Минску.
Сообщается, что за период с января по октябрь текущего года в консолидированный бюджет столицы поступило 11 миллиардов 125,5 миллиона рублей налоговых платежей.
Специалисты отмечают, что поступившие средства были распределены между республиканской и местной казной.
"В первую перечислено 62% финансовых ресурсов (около 6,9 миллиарда рублей), во вторую – 38% (4,2 миллиарда)", – пояснили в инспекции.
Традиционно внушительная часть доходов консолидированного бюджета сформирована за счет налога на добавленную стоимость.
Источник: sputnik.by
13:10 20/11/2019
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