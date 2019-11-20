Сегодня снижается ставка рефинансирования — до 9% годовых

Такое решение приняло Правление Нацбанка на заседании по денежно-кредитной политике 6 ноября.





Предыдущее снижение ставки рефинансирования произошло 7 августа. Тогда она снизилась с 10% до 9,5% годовых.





Следующее заседание Правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года, пишет euroradio.fm



