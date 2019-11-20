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Сегодня снижается ставка рефинансирования — до 9% годовых

Ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снижается с 9,5% до 9% годовых, сообщает пресс-служба Нацбанка. Снижаются также ставка по кредиту овернайт — с 10,75% до 10% годовых — и ставка по депозиту овернайт — с 8,25% до 8% годовых.

Такое решение приняло Правление Нацбанка на заседании по денежно-кредитной политике 6 ноября.

Предыдущее снижение ставки рефинансирования произошло 7 августа. Тогда она снизилась с 10% до 9,5% годовых.

Следующее заседание Правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года, пишет euroradio.fm
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