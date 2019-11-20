Какими кафе и ресторанами точно заинтересуется налоговая

Времена, когда представители налоговой инспекции приходили с частыми и внезапными проверками, давно позади. В повседневной работе налоговые органы сориентированы на использование дистанционной формы контроля, что позволяет понять, скрывают ли на предприятии доходы или оно работает добросовестно.

Налоговая видит (почти) все

Когда вы что-то покупаете в магазине или кафе, в налоговую в режиме онлайн поступает информация: на кассовом аппарате пробили чек на такую-то сумму, оплату совершили наличными деньгами либо платежной карточкой.





Способ оплаты — пожалуй, самое интересное для налоговой инспекции, поскольку данная информация может указать на наличие нарушений.









Главный государственный налоговый инспектор первого оперативного отдела управления оперативных мероприятий Александр Гребенёк приводит пример. Предприятие открылось в марте и три месяца показывало устойчивый рост выручки до мая. В июне выручка резко снизилась — в два раза. Одновременно с этим, судя по данным кассового оборудования организации, клиенты стали платить наличными в два раза реже. Возникает вопрос: либо покупатели массово перешли на безналичные расчеты, либо работники общепита при получении наличных денег не пробивали чек и с полученного дохода наличными не платили налог. Чтобы узнать, в чем дело, с руководством этого предприятия встретятся представители ИМНС. Ведь, по статистике Национального банка, белорусы примерно в равной доле пользуются и наличными, и безналичными платежами.





— У юридического лица должна быть СКНО — система контроля налоговых органов, — говорит А. Гребенёк. — В свою очередь налоговые органы используют систему контроля кассового оборудования (СККО). Открывая базу, видно данные о выручке предприятия: какую часть дохода получили через безналичный расчет, какую — через наличный. Например, удельный вес наличных расчетов составил 73 %, безналичных — 27 %. Данное отклонение уже является критическим, и результаты работы этого предприятия будут подвергнуты углубленному анализу. Но когда на отдельных предприятиях общественного питания удельный вес безналичных расчетов составляет 99 % — это серьезный повод для организации внеплановой тематической оперативной проверки. Также достаточно проблемным вопросом является использование кассового оборудования, не соответствующего сфере его применения.

Дело в официанте

Если посетителей в точке общепита обслуживают официанты или бармены (которых нет, например, в кофейных островках), то к кассовому оборудованию предъявляются дополнительные требования. Оно должно выдавать чеки с расширенной информацией: номером столика, наименованием блюда с количеством и его ценой, скидкой (надбавкой) по каждому блюду и др. То есть, по сути, в этом месте должны выдавать посетителю электронный счет. Кассовые аппараты, не предназначенные для данной сферы и не обеспечивающие формирование требуемой информации, применяться в предприятиях общественного питания не должны, если посетителей в них обслуживают официанты (бармены). Когда налоговая выявляет факты нарушения, то привлекает предприятие и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 12.20 КоАП (штраф на индивидуального предпринимателя — до 100 базовых величин, а на юридическое лицо — до 200 б. в.).









Как налоговой без выездной проверки узнать, есть ли в данном общепите официанты? Достаточно зайти на его сайт или найти рекламу в Интернете. Представитель налоговой также позвонит в кафе с просьбой забронировать столик. Если администратор согласится это сделать, можно прийти к выводу, что на предприятии есть официанты. Иногда достаточно прочитать комментарии о предприятии в Интернете: «Мы были в кафе такого-то числа, официант нам нагрубил».

В Интернете можно прочитать много интересного

Отзывы в Сети, а также собственный сайт компании могут подсказать налоговой об имеющихся нарушениях. А. Гребенёк приводит пример работы с кафе-кальянной:





— На сайте кафе указано, что там предлагают кальян с содержанием табака. Звоним и спрашиваем: «У вас кальян с содержанием табака?» «Да». Полученную информацию сопоставляем с имеющимися в инспекции базами данных и выясняем, что предприятие легально не приобретает табак для кальяна, хотя активно предлагает его клиентам. Естественно данное обстоятельство не проходит мимо нашего внимания, поскольку оборот подакцизных товаров на особом контроле, — рассказывает собеседник.





Также работники налоговых органов не оставят без внимания и вопросы нарушения законодательства о рекламе алкогольных напитков и табачных изделий.

Указывать цены на алкоголь запрещено даже на сайте заведения

— Мы отслеживаем информацию в открытых источниках — печатных и электронных СМИ. Редкое заведение обходится без рекламирования себя в различных формах. Анализируя сайты заведений, в первую очередь обращаем внимание на соблюдение требований Указа Президента от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», — говорит А. Гребенёк.





Сайт, который используется (реализована функция заказа, доставки, опубликовано меню) при реализации товаров (работ, услуг) должен быть зарегистрирован в РУП «БелГИЭ» и находиться на территории страны.





— Если при анализе информации сайтов мы видим нарушение законодательства о рекламе алкогольных напитков и табачных изделий, то в соответствии с действующим законодательством направляем сообщение в уполномоченные контролирующие органы, — объясняет представитель налоговой.





Что еще не останется без внимания налоговой? Отсутствие видеонаблюдения (в соответствии с законодательством запись должна сохраняться на протяжении 30 дней), наличие аномально больших размеров скидок, несоответствие между объемом работы и количеством официально трудоустроенных сотрудников, низкая, на уровне минимально установленной, заработная плата наемных работников.









— У нас вызовет удивление, если в кафе большой зал и мало наемных работников, хорошая выручка и низкая зарплата. Иногда предприятие отчитывается, что у него, условно, миллион рублей доход и миллион рублей расходов, налог платить не из чего. Естественно, мы тщательно проанализируем его работу, ведь убыточность, да еще и устойчивая один из основных негативных критериев работы любого субъекта хозяйствования, — говорит заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску — начальник управления оперативных мероприятий Сергей Козенко.

Нарушения можно найти у всех. Но это ли нужно сегодня?

— То, что мы находим одно отклонение в показателях деятельности предприятия, еще не значит, что тут же побежим с проверкой. Начнем искать другие несоответствия, если они есть. Одно отклонение, второе, третье… И только тогда, когда они однозначно свидетельствуют о направленности предприятия на уклонение от добровольной уплаты налогов или вовлечение в оборот нелегально приобретенных товаров (в т. ч. алкогольных напитков, табачных изделий), принимается решение выйти на проверку. А если отклонение незначительное, то созваниваемся с директором либо управляющим, приглашаем на профилактическую беседу, в ходе которой предлагаем предоставить обоснованные, объективные пояснения выявленных негативных отклонений либо, при их отсутствии, внести изменения в налоговую отчетность. Если предприятие исправляется, то продолжает работать в штатном режиме, поскольку необходимость в контрольных мероприятиях отсутствует, — продолжает С. Козенко.





По его словам, главная цель налоговой — не наказать нарушителей, а объяснить, помочь разобраться, сориентировать их на добровольное исполнение своих обязанностей. И если на предприятии стараются соблюдать законодательство, то встреча с проверяющими маловероятна.









— Я больше чем уверен, что любой контролирующий орган в состоянии найти хоть минимальное, «для галочки» нарушение у практически каждого предприятия. Вопрос нужно ли это? Думаю, что ответ тоже известен. Если мы видим: у кафе или ресторана положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности (достоверные показатели выручки, средний и выше по отрасли уровень налоговой нагрузки, достойный уровень зарплаты), легальные поставщики алкогольных напитков и табачных изделий, то никаких законных оснований для назначения проверки просто нет. Налоговые органы Минска со всей ответственностью подходят к заданному руководством страны вектору на минимальное вмешательство в деятельность добросовестных плательщиков и профилактический уклон в нашей деятельности, — объясняет С. Козенко.







