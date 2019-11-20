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VP Алексей Минкевич рассказал, что будет с минским офисом Juno

Gett закрыла нью-йоркский райдшеринг-сервис Juno. Алексей Минкевич, вице-президент центра разработки Juno в Минске, сообщил dev.by, что минская команда в полном составе перешла в Lyft.

— Минская команда, которая ранее работала над сервисом Juno, была приобретена компанией Lyft. Мы гордимся тем, что начиная с сегодняшнего дня, мы присоединились к команде Lyft для работы над захватывающими проектами в транспортной отрасли, — говорит VP. 


В компании также уточнили, что перешли из Juno в Lyft все 99 сотрудников минского офиса. Без сокращений. Изменились ли условия работы и что стало с опционами сотрудников пока не понятно — dev.by связывается с головным офисом Lyft, чтобы узнать подробности, пишет dev.by

Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко запустили такси-стартап Juno с разработкой в Минске в 2015 году, через год после продажи мессенджера. На тот момент он позиционировался как секретный проект, который «будет менять мир», — фишкой такси-стартапа были опционы для водителей.

В апреле 2017 года сервис неожиданно купила Gett, сумма сделки составила $200 млн. После поглощения Juno аннулировала программу водительских опционов, пообещав выплаты тем, кто уже успел скопить акции, что стало поводом судебных разбирательств. Вопросы насчёт опционов возникали и у сотрудников минского офиса разработки.

В 2018 году о намерении Gett продать Juno и покинуть американский рынок написал Bloomberg. Источник агентства тогда объяснял это намерение растущими расходами Juno, однако другой источник, напротив, свидетельствовал, что Juno работает с прибылью. В марте 2019 года в руки Quartz попал питч, с помощью которого для Juno якобы ищут покупателя. В документе Juno была представлена как игрок № 3 на рынке райдшеринга в Нью-Йорке с 14 млн поездок по итогам 2018 года, в январе прогнозная выручка от продаж оценивалась в 270 млн долларов. Тогда же Crain’s New York Business, ссылаясь на свой источник, написал, что Juno продается по номинальной цене и теряет 1 миллион долларов в день. СЕО Gett Дев Вайсер слухи о продаже отрицал.
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