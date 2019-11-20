В частности, не установлены условия поставки газа с 2020 года, как нет и результатов по переговорам о компенсации налогового маневра. По просьбе «БР» ситуацию прокомментировал экономист Сергей Чалый.









По газу есть два варианта развития событий: хороший и плохой. Скорее всего, в отсутствие нового контракта будут работать старые условия – с учетом того, что могут быть внесены и какие-либо изменения. И плохой вариант: мы будем платить столько, сколько считаем нужным, как это было чуть более полугода назад во время газовой войны. Но тогда Путин и Лукашенко все-таки подписали в Питере новый контракт.





То есть по факту будем платить столько, сколько, по нашему мнению, должны были бы согласно новым условиям. Но и их пока нет и непонятно, будут ли. Поэтому такой сценарий вряд ли возможен, скорее, речь идет о продолжении прошлых условий.





Что касается еще одного неурегулированного вопроса — компенсации за налоговый маневр, то правда на нашей стороне. Беларусь не требует ничего сверхъестественного, потому что речь идет даже не о нефтяном вопросе. Ведь вариант перетаможки нефти – это как раз вопрос цены на газ и тех самых соглашений, когда не было понижения цены составляющей транзита газа, которая почему-то считалась в долларах, хотя издержки «Газпрома» по транзиту на своей территории считаются в рублях.





После девальвации 2014 года эта составляющая слишком возросла, но в 2016 году цена на газ не была снижена. Тогда был придуман вариант с компенсацией наших издержек через перетаможку нефти. Кроме того, идея налогового маневра заключается в том, что внешние таможенные экспортные пошлины постепенно уменьшаются и будут сведены к нулю. Соответственно, это снова вопрос цены на газ.









Повторюсь, правда на нашей стороне, но чем дольше идут переговоры и чем дольше мы это доказываем, тем меньше шансов, что мы чего-то добьемся. Фактически все выглядит так, что вопрос заигран, примерно как с последним траншем кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. По этому поводу тоже долго шли обсуждения, и вроде бы условия выполнены, но все равно что-то не так. Боюсь, с компенсацией будет то же самое.





Еще один хороший вопрос: позволит ли Россия осуществлять поставки нефти из Казахстана в Беларусь через свою территорию? По крайней мере, транзита газа по территории России нет. Она покупает газ в Таджикистане и дальше продает его как свой.





Что касается нефти, то по логике Евразийского экономического союза при наличии мощностей для прокачки Россия должна выполнять транзитные функции. Вопрос в том, захочет ли. Правовых оснований отказать нам нет, но такое вполне возможно.





Данная ситуация покажет, насколько Россия готова применять к себе такие же правила, какие она пытается применять к другим, а также работает ли союз, который основан на общих правилах, а не на каких-то частных договоренностях. Ведь это не Союзное государство, где все зависит от переговорных сил России и Беларуси, это многостороннее объединение. В отличие от Союзного государства, которое скорее является институциональной надстройкой над личными отношениями президентов, это объединение должно работать согласно установленным законам. Если в нем есть двусторонние вопросы, значит, их нужно выносить на уровень многосторонних.









Здесь нам нужно апеллировать ко всем и говорить о том, что есть вопрос, пусть и затрагивающий интересы кого-то одного, ведь в перспективе вы можете легко оказаться на нашем месте. Наша задача — постараться сделать так, чтобы даже самый крупный игрок выполнял правила, которые когда-то сам прописал себе и другим в Евразийском экономическом союзе. Другого пути я не вижу.







