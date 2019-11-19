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Медведев: По некоторым "дорожным картам" нужны консультации глав государств

По некоторым "дорожным картам" интеграции Беларуси и России нужна консультация у глав государств. Об этом российский премьер Дмитрий Медведев заявил после заседания Совет министров так называемого Союзного государства.

По его словам, в рамках интеграции Беларуси и России разработана 31 "дорожная карта", передает "Еврорадио".

"Речь идёт об очень подробной траектории интеграции практически во всех сферах: энергетика, финансы, промышленность, аграрный комплекс, связь, макроэкономика, налоговое регулирование, денежно-кредитная политика. Причём всё это не начинается "дорожными картами", а, по сути, продолжается после при помощи других инструментов, прежде всего — изменений в законодательстве", — пояснил глава российского правительства.

Он заявил, что значительная часть этих "дорожных карт" уже согласована обеими сторонами. Но некоторые вопросы требуют ещё переговоров на уровне правительств, а то и консультаций на уровне глав государств.

"Причём, подчеркиваю: где-то разногласия, которые сохраняются, носят чисто технический характер и могут быть устранены за счёт аккуратной, внимательной работы наших правительств, а где-то это достаточно серьёзные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, с участием правительств двух стран", 1 добавил Медведев.

По его словам, новые варианты "дорожных карт" будут подготовлены в течение ближайшей недели. После этого их снова обсудят.
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