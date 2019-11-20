Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Колбасу "Докторскую" в ЕАЭС будут выпускать по единым стандартам

В Евразийском экономическом союзе введут единые стандарты на "Докторскую" и некоторые другие популярные сорта колбас, сообщает БЕЛТА.

В Евразийской экономической комиссии сегодня приняли перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности мяса и мясной продукции". Документ подготовлен на основании предложений государств союза.

В частности, в перечень впервые включены 20 межгосударственных стандартов для 70 придуманных названий мясной продукции, которые не являются объектами интеллектуальной собственности. "К примеру, "Докторской", "Любительской", "Брауншвейгской" и других", - перечислили в ЕЭК.

Данное решение вступит в силу с 1 июня 2020 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru