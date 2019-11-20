В Евразийской экономической комиссии сегодня приняли перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности мяса и мясной продукции". Документ подготовлен на основании предложений государств союза.

В частности, в перечень впервые включены 20 межгосударственных стандартов для 70 придуманных названий мясной продукции, которые не являются объектами интеллектуальной собственности. "К примеру, "Докторской", "Любительской", "Брауншвейгской" и других", - перечислили в ЕЭК.





Данное решение вступит в силу с 1 июня 2020 года.