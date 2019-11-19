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Работники «дочки» «Гродно Азота» жалуются на низкие премии

Работники гродненского «АзотСпецТранса» — дочернего предприятия «Гродно Азота» — написали открытое письмо гендиректору головного предприятия. Люди жалуются на маленькую по сравнению с другими подразделениями премию по итогам прошлого года. Работники также просят гендиректора, чтобы «АзотСпецТранс» вернули в структурное подразделение большого завода. Обращение к руководителю «Гродно Азота» Игорю Бобырю подписали 140 человек.

«АзотСпецТранс» было создано в декабре 2013 года на базе автотранспортного цеха, железнодорожного цеха, станции технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей и участка по благоустройству ОАО «Гродно Азот», а также транспортного цеха ПТК «Химволокно» — и стало отдельной производственной единицей. На предприятии сейчас — 500 работников различных профессий и подвижной состав в 210 единиц автотранспорта, пишет FINANCE.TUT.BY

«АзотСпецТранс» занимается транспортными услугами. У предприятие есть своя СТО, а также участок по ремонту и обслуживанию транспорта, отделение по ремонту топливной аппаратуры, отделение по ремонту электрооборудования, сварочное отделение, шиномонтаж, токарно-механическое отделение, а также универсальная мойка автомобилей.

— Шесть лет, что существует наше предприятие, мы терпим материальные и моральные унижения. Мы хотим разобраться в ситуации, которая сложилась при получении премии по итогам работы за 2018 год, — рассказывают работники. — Все работники «Азота» и других унитарных предприятий получили выплаты в полном объеме. Премия там была от 200 до 1200 рублей. У нас же рабочие получили от 50 до 200 рублей. Почему так получилось, руководство нашего предприятия нам объяснять отказывается. Поэтому мы собрали подписи и направили обращение генеральному директору ОАО «Гродно Азот», чтобы тот разобрался в сложившейся ситуации.


Также рабочие просят вернуть их транспортное предприятие в структуру «Гродно Азота» — как было раньше.

Руководство «АзотСпецТранса» объясняет, что выплата премии всем работникам зависит от прибыли, которое получило предприятие за отчетный период. Если рентабельность небольшая, то премии может и не быть вообще.

 — Финансовые возможности предприятия на выплату вознаграждения ограничиваются определенной суммой — 166 тысяч рублей, — рассказывают в «АзотСпецТрансе». —  При этом среднемесячная заработная плата за 9 месяцев этого года у нас — почти 1305 рублей.

На предприятии «АзотСпецТранс» прошло общее собрание сотрудников, однако ситуация пока не изменилась: люди требуют встречи с головным руководством.

Обращение к гендиректору ОАО «Гродно Азот» сейчас находится на рассмотрении руководства предприятия.
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