Согласно законопроекту бюджета-2020, рассмотренном 19 ноября палатой представителей в первом чтении, впервые за шесть лет бюджет будет дефицитным (995,1 млн рублей, 0,7% ВВП). Минфин заверяет, что его социальная ориентация сохранится.





Как это отразится на жизни белорусов в год президентских выборов?





Владимир Ковалкин в экспресс-комментарии « Руководитель проекта «Кошт урада»в экспресс-комментарии « Салідарнасці » пояснил, что в 2020 году в социалку будут вливать деньги и увеличивать зарплаты бюджетникам, чтобы они активно голосовали за Лукашенко.





— Думаю, что базовые продукты в цене не вырастут, потому что предвыборный год — надо будет показывать стабильность и процветание. Хлеб, молоко, яйца, масло вряд ли будут дорожать.





Владимир Ковалкин заметил в проекте бюджета-2020 едва ли не десятикратный рост расходов на ЖКХ.





— Причем непонятно, почему так происходит. Возможно, это завершение госпрограммы и будут пытаться освоить деньги. Или это связано с централизацией денег, условно говоря, из регионов заберут и отдадут в республиканский бюджет. Это предположения — фактов нет.





В проекте бюджета прирост ВВП заложен на уровне 1,9%, инфляция — 5%, ставка рефинансирования — 9,5%, цена нефти — 60 долларов за баррель.









— Эти показатели вполне реалистичны, — считает эксперт. — Единственный нюанс — это какой-нибудь внешний шок, связанный с отношениями с Россией, Евросоюзом, США, например, необходимость получения дополнительного кредита либо непредоставление кредита. Либо это шок, связанный с личностью Александра Лукашенко, который в последний момент захочет что-то поменять.





Владимир Ковалкин обращает внимание на то, что госдолг будет расти — это связано с дефицитом бюджета.





— Минфин заимствует через облигации, а это самый дорогой способ заимствования. Средняя ставка под 6% — это очень дорого. Если бы мы работали с МВФ, мы могли бы брать кредит под 1-2%. Предвыборная стабильность ляжет грузом на будущие поколения, которые потом должны будут что-то с этим госдолгом делать.





По мнению экономиста, ситуация с госдолгом связана не только с желанием напечатать побольше денег и разогнать экономику, хотя и это уже заметно. Скорость роста зарплат опережает рост производительности труда.





— Это еще и связано с нашими отношениями с Россией, с потерей средств за счет налогового маневра. Белорусский бюджет должен откуда-то эти деньги брать, а брать неоткуда — экономика не растет. Нужно либо социалку урезать, либо в долги залазить. В предвыборный год социалку урезать не решились, а полезли в долги.





По прогнозам Владимира Ковалкина, Беларусь ждет десятилетие застоя.





— Экономика Беларуси близка к стагнации, поскольку нет внутреннего драйвера. Российский рынок стагнирует, в том числе из-за санкций. Наш экономический рост медленнее, чем у всех соседей из ЕС.





Ставки по госдолгу высокие. Их будет тяжело обслуживать. За последние 10 лет ВВП практически не вырос. Это было десятилетие топтания на месте. В ближайшие 10 лет рост, если и будет, то минимальный.





По росту зарплат мы отстанем даже от Украины. И это вызовет проблемы, связанные с трудовой миграцией. В Беларуси будет усиливаться отток квалифицированных кадров.









— Решатся ли власти после президентских выборов урезать социалку?





— Сложно сказать. Когда все зависит от одного человека, можно гадать только на кофейной гуще. Лукашенко сложно отказываться от социальной политики, которую он проводит.





Социальная политика должна быть реформирована. Сейчас у нас социалка размазывается ровным слоем по всем. И это очень нечестно, потому что одинаковые льготы получают как бедные люди, так и хорошо зарабатывающие. А социальная политика должна быть направлена на тех, кто действительно нуждается в помощи, остальные должны зарабатывать. Эту реформу нужно было проводить еще 10 лет назад, но, как видите, мы стоим на месте.





Есть такое ощущение, что еще 10 лет будем стоять на месте, если дефолт не случится раньше.