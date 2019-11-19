Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Государству никто не верит: только 230 "самозанятых" отчисляют деньги на пенсию

Добровольно отчисляют деньги на пенсию всего 230 самозанятых человек в Беларуси.

Об этом заявила сегодня, 19 ноября, в Палате представителей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Представляя депутатам бюджет Фонда социальной защиты на будущий год, министр напомнила, что в 2018 году был принят указ, предусматривающий добровольный порядок уплаты самозанятыми страховых взносов в Фонд социальной защиты населения:

"Старость никто не отменил, она обязательно у всех нас наступит. Молодое поколение должно думать, какой уровень жизни у каждого из нас будет при выходе на пенсию. Но, увы, добровольные взносы в 2019 году внесли только 230 человек. 

Мы будем продолжать разъяснительную работу. Это очень маленькая цифра, которая говорит о том, что пока молодежь не проявляет интереса к добровольному пенсионному страхованию", - сказала Костевич.


Напомним, самозанятым разрешили заниматься бизнесом без регистрации ИП. Взносы в ФСЗН на пенсию домашние маникюрщики, кондитеры, репетиторы и иже с ними должны делать сами за себя, если захотят этого. 

Судя по итогам, желающих оказалось немного, что и неуживительно, учитывая размер белорусской пенсии тот факт, что после так называемой пенсионной реформы рассчитывать на нее уже могут далеко не все.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru