Белорусский рубль слегка просел на бирже

Курс доллара подрос лишь на 0,0002 BYN до 2,0457 BYN/USD и покинул минимум за 12 дней.





Курс евро вырос на 0,0017 рубля до 2,2646 BYN/EUR. Европейская валюта после трёх последовательных повышений оказалась на максимуме за 14 дней.





Курс российского рубля поднялся на 0,0010 BYN до 3,2080 BYN/100 RUB.





Центробанк России

Банк России немного девальвировал российский рубль расчётами на завтра. Так, курс доллара вырос всего на 2 копейки до 63,7730 российских рублей. Официальный курс евро был увеличен на 10 копеек до 70,6286 российских рублей.