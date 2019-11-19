В день парламентских выборов Александр Лукашенко неожиданно заговорил об инвестиционном климате.





«Плевать этому инвестору, что тут будет с парламентом в Беларуси, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Им нужен нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили иностранные инвестиции. Интересен нам проект - мы его поддержим. Это важно для инвестора, а не то, как тут Лукашенко с вами сформирует белорусский парламент».





Виктор Маргелов считает, что сегодня есть два варианта совершенствования бизнес-климата.





- Есть два наиболее очевидных пути, - говорит бизнесмен. - Можно либерализировать то, что есть, и тогда у нас появятся инвесторы, которые, условно говоря, четко обозначают свою выгоду. Придут так называемые временщики, которым сегодня надо урвать побольше, а завтра они уйдут с рынка.





Второе направление – разработать комплексную стратегию развития страны и бизнеса. Безусловно, нам нужны инвесторы, но только в тех направлениях развития, в которых мы сами определим.









Если ничего стратегически не менять, а просто либерализировать, то на самом деле парламент здесь практически не играет никакой роли. Я за последний год не считал, но в среднем Палата представителей принимает около 100 законов за год, а президент за это же время подписывает около 1000 указов.





У нас регулирование экономики происходит указами, а не законами. А законы носят рамочный характер, на их основании потом пишут другие подзаконные акты.





Поэтому и на новый состав парламента я больших надежд не возлагаю. Даже если там будут золотые депутаты, которые, допустим, честно выиграли выборы – в рамках нынешней системы их роль весьма и весьма скромная!





Что касается инвесторов, то почему-то о защите интересов зарубежного бизнеса президент говорит, а об отечественных – нет. А белорусские инвесторы защищены сегодня намного хуже, чем иностранные! И это очень важный момент!





Особенно если учесть, что, согласно международным стандартам, иностранные инвестиции практически не идут в бизнес, где вложено до 10 миллионов долларов. Поэтому нужно думать о выравнивании условий для отечественных и иностранных инвесторов.





Хочу обратить внимание еще вот на какой момент: есть инвестиции, которые являются для нас, скажем так, нежелательными. Потому что эту нишу вполне могут занять отечественные бизнесмены. Приоритеты отечественных инвесторов должны быть соблюдены, в том числе и по причине национальной безопасности.





Например, это относится к сфере розничной торговли продуктами питания. У нас уже доля иностранных инвесторов приблизилась, наверное, к 50 процентам и стремительно растет дальше!









Только в Минске каждый месяц открываются крупные торгово-развлекательные центры. Все крупнейшие ТРЦ, за редким исключением «Короны» - иностранные.





Безусловно, если мы привлекаем иностранные инвестиции, нужно исполнять все обязательства. А то наобещали, а получилось перепроизводство – как в случае с дрожжами. И теперь будут три завода стоять, ни один не будет с прибылью работать… Будут ждать, кто умрет первым.





Нам нужно оценивать иностранные инвестиции с точки зрения конкретного результата, должна быть оценка регулирующего воздействия, каким образом та или иная инвестиция повлияет на экономику страны. У нас не так много инвестиций, но к тем, что есть, подходить нужно с умом.



