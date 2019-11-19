



В зависимости от модели Mach-E сможет проезжать без подзарядки от 370 до как минимум 480 км. Время зарядки электромобиля с 10% до 80% с помощью системы быстрой подзарядки составит около 38 минут.





Стартовая цена электромобилей составит около $43,895 тыс. для базовой комплектации модели Select и примерно $60,5 тыс. для модели GT. С точки зрения цены Mach-E будет конкурировать с новым электромобилем Model Y от Tesla, который будет стоить от $47 тыс. до $60 тыс.





По словам главного исполнительного директора Ford Джима Хэккета, Mach-E будет оснащен новой системой помощи водителю, которая, как ожидается, будет конкурировать с системами Autopilot от Tesla и Cadillac Super Cruise, пишет CNBC.





Производство новых электромобилей будет осуществляться в Мексике. Продажи Mach-E в Европе начнутся в конце 2020 года.





Акции Ford в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 1,12%.