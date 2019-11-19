Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ford показал электромобиль Mustang Mach-E. Он может составить конкуренцию Tesla

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. представил электрический кроссовер Mustang Mach-E на мероприятии в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе.


В зависимости от модели Mach-E сможет проезжать без подзарядки от 370 до как минимум 480 км. Время зарядки электромобиля с 10% до 80% с помощью системы быстрой подзарядки составит около 38 минут.

Стартовая цена электромобилей составит около $43,895 тыс. для базовой комплектации модели Select и примерно $60,5 тыс. для модели GT. С точки зрения цены Mach-E будет конкурировать с новым электромобилем Model Y от Tesla, который будет стоить от $47 тыс. до $60 тыс.

По словам главного исполнительного директора Ford Джима Хэккета, Mach-E будет оснащен новой системой помощи водителю, которая, как ожидается, будет конкурировать с системами Autopilot от Tesla и Cadillac Super Cruise, пишет CNBC.

Производство новых электромобилей будет осуществляться в Мексике. Продажи Mach-E в Европе начнутся в конце 2020 года.

Акции Ford в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 1,12%.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru