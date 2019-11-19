Лукашенко на зависть: в Казахстане искали алюминий, а нашли нефть





Находку сделали на участке Шокпак в породах палеозойского возраста в межгорной впадине в Большом Каратау. В этой местности впервые обнаружены нефтепроявления на малых глубинах.





Поисково-съемочная экспедиция изучала геофизические аномалии в Леонтьевской впадине Большого Каратау для обнаружения залежей бокситов и связанных с ними свинца, цинка и редких земель. Для этого выполнялось бурение скважин глубиной до 300 метров.





«В 11 из 39 пробуренных скважин на разных интервалах глубин была обнаружена капельножидкая нефть разных оттенков коричневого цвета. Также в процессе бурения в буровом растворе наблюдались выносы нефтяных пленок и разгазирование этого бурового раствора», — говорится в сообщении.





Такие проявления нефти, отметили в Министерстве экологии, впервые обнаружены в Казахстане в горной местности и имеют важное значение для прогноза нефтегазоносности Сырдарьинской и Шу-Сарысуйской впадин.









Ранее в Шу-Сарысуйской впадине были открыты несколько мелких месторождений газа, наиболее известные из них — месторождения Амангельды и Придорожное.

Теперь же Сырдарьинская и Шу-Сарысуйская впадины становятся перспективными в плане поиска нефти.