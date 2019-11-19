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Лукашенко на зависть: в Казахстане искали алюминий, а нашли нефть

На юге Казахстана в Туркестанской области во время поиска бокситов (алюминиевой руды) обнаружены нефтепроявления, сообщается на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана в Facebook.


Находку сделали на участке Шокпак в породах палеозойского возраста в межгорной впадине в Большом Каратау. В этой местности впервые обнаружены нефтепроявления на малых глубинах.

Поисково-съемочная экспедиция изучала геофизические аномалии в Леонтьевской впадине Большого Каратау для обнаружения залежей бокситов и связанных с ними свинца, цинка и редких земель. Для этого выполнялось бурение скважин глубиной до 300 метров.

«В 11 из 39 пробуренных скважин на разных интервалах глубин была обнаружена капельножидкая нефть разных оттенков коричневого цвета. Также в процессе бурения в буровом растворе наблюдались выносы нефтяных пленок и разгазирование этого бурового раствора», — говорится в сообщении.

Такие проявления нефти, отметили в Министерстве экологии, впервые обнаружены в Казахстане в горной местности и имеют важное значение для прогноза нефтегазоносности Сырдарьинской и Шу-Сарысуйской впадин.


Ранее в Шу-Сарысуйской впадине были открыты несколько мелких месторождений газа, наиболее известные из них — месторождения Амангельды и Придорожное. 
Теперь же Сырдарьинская и Шу-Сарысуйская впадины становятся перспективными в плане поиска нефти.
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