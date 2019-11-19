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Фальстарт? «Белагропромбанк» сообщил об Apple Pay. Потом информация исчезла

На сайте «Белагропромбанка» появилась информация о картах с Apple Pay. Позже соответствующую страницу удалили с сайта. Кроме короткого описания нового сервиса на сайте приводилась инструкция о том, как добавить карту «Белагропромбанка» в Apple Pay на iPhone.

Ссылку на сайт банка опубликовал блогер Максим Пушкин в своём телеграм-канале. Там же он сообщил, что полный запуск Apple Pay и список всех банков, которые будут работать с сервисом, состоится завтра — 19 ноября. Также Пушкин опубликовал ссылку на страницу российского Альфа-Банка про карты Apple Pay. Но позже удалил её.  
Это не первый случай «фальстарта» Apple Pay в Беларуси. В сентябре некоторые клиенты Альфа-Банка получали sms о подключении сервиса, но привязать карту к Apple Pay им не удалось. Тогда источник dev.by сообщал, что проекты по запуску Apple Pay находятся в высокой степени готовности у нескольких банков, и сервис станет доступен до конца 2019 года.
Павел Корзун
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