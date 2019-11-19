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Глава Венесуэлы опять полюбил доллар

Глава Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал процесс долларизации экономики его страны. Свободное обращение валюты США в Венесуэле играет роль "предохранительного клапана", который может помочь стране в преодолении экономического кризиса, заявил Мадуро в телеинтервью.

"Я не вижу ничего плохого … в процессе, который называют "долларизацией", - отметил Мадуро, ранее запрещавший использование доллара США. При этом он добавил, что боливар по-прежнему остается официальной валютой Венесуэлы, передает DW.

За текущий год суверенный боливар потерял в цене более 90%. В мае Центральный банк в Каракасе разрешил коммерческим банкам страны свободную покупку и продажу иностранной валюты, с 2003 года находившейся под жестким контролем государства.
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