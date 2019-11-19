Минэкономики РБ предлагает изменить критерий определения малого или среднего бизнеса
Минэкономики Беларуси считает некорректным существующий порядок отнесения бизнеса к малому или среднему только по одному критерию, как количество работников, и предлагает пересмотреть его с 2020 года.
Об этом сказал министр экономики РБ Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства.
"Минэкономики и Белстат в следующем году запланировали немного пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета. Потому что брать только численность - неправильно", - сказал Крутой.
Судя по его примеру – IT компания, наращивающая экспортную выручку без увеличения штата сотрудников – еще одним критерием станут финансовые показатели деятельности предприятия.
09:10 19/11/2019
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