ЕЭК не поддержала освобождение от растаможки покупателей электромобилей
В середине сентября начался сбор сбор подписей под петицией, касающейся приобретения электромобилей.
Пока чиновники говорят о необходимости развития этого вида транспорта и новых технологий, купить е-мобили можно только на Западе и с растаможкой (за исключением пары моделей). За отмену таможенных пошлин на ввоз в РБ электромобилей для физлиц и выступали подписавшиеся под обращением. И вот на днях пришел ответ — «не представляется возможным».
«Отмена растаможки на электромобили будет способствовать обновлению автопарка страны, улучшению экологической обстановки и развитию использования экологичного транспорта в стране в целом, — говорится в петиции. — При рассмотрении вопроса просим учитывать перспективный ввод в эксплуатацию Островецкой АЭС, энергию которой можно также использовать для развития в стране соответствующей инфраструктуры для использования электромобилей. Президент Лукашенко А. Г. лично озвучил, что поддерживает идею развития экологичного транспорта и электромобилей в частности».
Но ответ из Гостаможкомитета не обнадеживает:
«ЕАЭС в отношении транспортных средств с электродвигателями установлена ставка таможенной пошлины в 15 процентов. Она является единой во всем ЕАЭС. Республика Беларусь не наделена правом устанавливать иные ставки таможенных пошлин».
А теперь вспомним статистику из недавного прошлого. В 2014 году растаможка составляла 17%, также нужно было заплатить НДС в общей сумме 54% от таможенной стоимости машины (20% для юрлиц) плюс утильсбор в 500 рублей. В 2015 году проводили эксперимент, снизили пошлину до 0%, и люди ввезли в страну 684 электромобиля. Потом эксперимент завершили, в январе — апреле 2016 года ввезли только 28 машин. А потом повторили вновь — летом 2017-го.
При этом развитие электротранспорта весьма выгодно нашей стране. По крайней мере, так утверждает президент. По его словам, в стране малы запасы нефти и газа, потому необходимо ориентироваться на электричество. Его будет довольно много, когда запустят работу АЭС в Островце. Станция столкнется с проблемой распределения переизбытков энергии (например, ночью). Считается, электротранспорт может сгладить ситуацию.
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Источник: s13.ru
20:11 18/11/2019
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