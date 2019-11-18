За этим юридическим лицом числится одноименный магазин модной одежды недалеко от станции метро «Площадь Победы».





Ликвидация начата по заявлению ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ». Объем требований кредиторов пока неизвестен.





ИЗАО было зарегистрировано в 1993 году Минским горисполкомом. В ассортименте магазина представлены бренды ESCADA, ALBERTA FERRETTI и другие.









На сайте торгового объекта в разделе «Контакты» указано также ЗАО «МАГАЗИН «АЛЕСЯ». За этой компанией сейчас не числится ни один объект в Торговом реестре. Ранее это был магазин одежды на пр. Победителей, 3, в Минске.





Сейчас ЗАО тоже в процессе ликвидации по заявлению упомянутой выше правовой компании. Требования кредиторов превышают 751 тыс. рублей.