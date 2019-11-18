Ручная кладь





С 18 ноября авиакомпания увеличивает вес ручной клади с 8 до 10 кг.





Безбагажные тарифы





В новой системе представлены безбагажные тарифы. Разница между стоимостью перелета без багажа и минимальной ценой на билет с багажом по маршруту «туда-обратно» может составить до 65 евро в зависимости от выбранного направления.





К примеру, минимальная цена на билет «туда-обратно» без багажа в Калининград стартует от 85 евро (минимальная стоимость авиаперевозки с багажом — от 115 евро), из Минска в Прагу поездка «туда-обратно» без багажа будет стоить от 166 евро (ранее минимальная цена с багажом — от 204 евро, сейчас — от 191 евро), из Минска в Киев за билет «туда-обратно» без багажа нужно будет отдать от 109 евро (ранее минимальная стоимость с багажом составляла 134 евро, с 18 ноября — 139 евро).





Виды тарифов





Число мест и цена авиабилетов в различных тарифах будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов.





Все тарифы авиакомпании разделили на пять групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».









Самые доступные по цене билеты предложат в тарифных брендах «Промо» и «Лайт». В стоимость перелета входит ручная кладь до 10 кг. Если нужно провезти багаж по этим тарифам, цена за один чемодан составит 25 евро.





В тарифы группы «Смарт» включен бесплатный провоз одного места ручной клади весом до 10 кг и зарегистрированного багажа до 23 кг. В этой категории тарифов можно бесплатно предварительно выбрать отдельные категории мест на борту самолета.





Тариф «Флекс» включает бесплатный провоз ручной клади и одного места багажа до 32 кг, бесплатный возврат билета и услугу предварительного выбора места в салоне.





Тариф «Бизнес» предлагает клиентам максимальное количество услуг: бесплатный провоз двух мест ручной клади и двух мест багажа до 32 кг каждое, бесплатный предварительный выбор места на борту, а также возможность изменения и возврата билета до и после вылета.





Пассажиры с билетами по этому тарифу имеют право приоритетной посадки, обслуживания в бизнес-зале и отдельную стойку регистрации.





Спортивное снаряжение перевозится без дополнительной оплаты по тарифам групп «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».









Когда начинает действовать новая система тарифов





Новые правила тарифов распространяются на билеты, купленные с 18 ноября. Авиабилеты, оформленные ранее, действуют по правилам, которые применялись на момент покупки билета. А вот новые правила по размерам каждого места ручной клади с 18.11.2019 будут применяться ко всем авиабилетам.