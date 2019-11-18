На бирже - еще один день в копилку белорусского рубля

Курс доллара снизился всего на 0,0003 BYN до 2,0455 BYN/USD, но за последние четыре торговые сессии доллар потерял 0,0101 BYN и оказался на минимуме за 12 дней. Напомним, что прошедшую неделю доллар завершил укреплением на 0,0024 BYN.





Курс евро вырос на 0,0016 рубля до 2,2629 BYN/EUR. Для европейской валюты это максимальный уровень за 12 дней.





Курс российского рубля упал всего на 0,0013 BYN до 3,2070 BYN/100 RUB. Российская валюта прервала серию из трёх укреплений.





Итоги прошедшей недели 11—16 ноября на валютном рынке Беларуси

Минувшая неделя на валютном рынке прошла очень спокойно, курсы основных валют изменились незначительно:





доллар +0,12%;

евро −0,10%;

российский рубль −0,09%;

корзина валют −0,04%.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра снизился на 13 копеек до 63,7542 российских рублей. Официальный курс евро, напротив, поднялся на 12 копеек до 70,5313 российских рублей.





Итоги прошлой недели на валютном рынке России

курс доллара вырос на 16 копеек (+0,25%);

курс евро опустился всего на 1 копейку (−0,01%).