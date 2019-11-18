Виноград выращен на юге Беларуси. Продукт настаивается на щепе из белорусского дуба. Бочки производитель пока не использует, так как выпускается коньяк шестимесячной выдержки.





Продукт пока не поступил в продажу, но уже получил высокую оценку экспертов международного конкурса «Залаты келіх», который состоялся на днях в Минске.





Как ожидается, коньяк поступит в розницу в феврале 2020 года. Сейчас идут переговоры с сетевой торговлей. Цена на полке может составить от 18 до 20 рублей. По данным Office Life, продукт, вероятнее всего, будет продаваться в сети «Корона».







