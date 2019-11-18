TUT.BY попытался разобраться в этой истории.





На неделе российская «Независимая газета» опубликовала материал, в котором подробно расписала, как дилерами ЗАО «ТД «БЕЛАЗ» становятся те, кто тесно связан с учредителями торгового дома. Приведены даже семейные отношения между топ-менеджерами компаний и учредителями. Для остальных даже аттестация, пройденная с участием представителя белорусского госхолдинга «БЕЛАЗ», якобы не становится гарантией сотрудничества, утверждает издание.





На основании данной информации заявляется, что «ТД «БЕЛАЗ» якобы устранил возможность конкуренции между сервисными центрами и дилерами.









Россия является ключевым рынком сбыта для БЕЛАЗа. В 2018 году 58,4% общего экспорта продукции жодинского завода приходилось на РФ.





«Торговый дом «БЕЛАЗ» был создан в 2007 году и является генеральным дистрибьютором белорусского гиганта в России. Владельцами контрольной доли в торговом доме являются «БЕЛАЗ-холдинг» и Президентский спортивный клуб, который возглавляет средний сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко.





В состав дилерской сети в России входят 9 официальных дилеров, 10 центров технической поддержки и 33 опорных пункта. Сервисные центры есть в Красноярске, Екатеринбурге, Магадане, Хакасии, Якутии, Белгородской области, на Сахалине. В ближайшие 5 лет планируется построить еще порядка 4−5 сервисных центров, в которых будут собраны все компетенции по ремонту, восстановлению и обслуживанию техники БЕЛАЗ.









— В среднем мы держим около 70% всего рынка РФ и планируем в дальнейшем наращивать данные объемы. Через 5 лет рассчитываем увеличить долю техники БЕЛАЗ на горнодобывающих предприятиях России до 95%, — говорил Интерфаксу гендиректор «ТД «БЕЛАЗ» Алексей Лямин.





В топ-500 крупнейших компаний РФ по версии РБК вошли две компании, в названии которых есть слово «БЕЛАЗ». В прошлом году «Торговый дом «БЕЛАЗ» наторговал на 43 млрд российских рублей (661 млн долларов), что на 8% больше, чем годом ранее. На 7% выросла и прибыль ТД «БЕЛАЗ», составившая 1,884 млрд российских рублей.





Выручка компании-дилера «БЕЛАЗ-24», появившейся на рынке в 2015 году, оказалась на порядок меньше, чем у ТД «БЕЛАЗ» (26 млрд российских рублей), а прибыль в полтора раза больше (2,717 млрд российских рублей).





— «Торговый дом «БЕЛАЗ» создан для централизации поставок карьерной техники и запасных частей к ней на территории России. Компания создает свою сервисную сеть и даже пытается управлять парком самосвалов. Таким образом БЕЛАЗ, объединив все потоки в одном центре, хочет получить на российском рынке максимальную прибыль, — пояснил TUT.BY источник, знакомый с реализацией жодинской техники. — Естественно, это вызывает недовольство у некоторых российских игроков. Намеки на какие-то странные операции не выдерживают критики, потому что, полагаю, такая модель поведения одобрена компетентными органами Беларуси. Случайных людей [в «ТД «БелАЗ»] нет.





Известно, что БЕЛАЗ ведет в России активную борьбу с контрафактными запчастями . Так, на сайте завода есть список из более 280 фирм (большинство из них российские), которые производят и реализуют неоригинальные запчасти либо незаконно используют товарный знак «БЕЛАЗ». Потребителям техники жодинского завода не рекомендуется с ними сотрудничать. Плюс к этому на фирмы из черного списка подают иски в суд.





На БЕЛАЗе отказались от комментариев. В офисе «ТД «БЕЛАЗ» не отвечали на звонки.





В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отметили, что уже делали предписание БЕЛАЗу. «Сейчас появляются новые сигналы. Мы следим за этой историей», — сказал TUT.BY замглавы ФАС Андрей Цыганов в кулуарах минского форума по развитию конкуренции в Беларуси.









В 2012 году ФАС уличила БЕЛАЗ в ограничении конкуренции на территории России. Крупнейший производитель карьерной техники осуществлял координацию деятельности своих российских дилеров по территориальному принципу.





— Практика организации продаж ОАО «БЕЛАЗ», при которой дилерам запрещается поставлять продукцию и участвовать в торгах за пределами подведомственной территории, устранила возможность конкуренции между ними, что, в свою очередь, также ограничивает потребителей в свободном выборе поставщиков закупаемой продукции ОАО «БЕЛАЗ», — отмечал заместитель начальника Управления контроля промышленности и оборонного комплекса Андрей Грешнев.