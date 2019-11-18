"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - сказал Игорь Ляшенко. Он напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало.





Вице-премьер также отметил, что экспорт белорусской нефти, нарушенный из-за ситуации с грязной нефтью, восстановился. "Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отравить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - добавил Игорь Ляшенко.





Что касается модернизации НПЗ, то, по словам вице-премьера, ситуация с грязной нефтью на ход работ не оказывает прямого влияния. "Работа идет планомерно, внимательно следим за работой наших строителей", - отметил он.









Напомним, что "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.