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В следующем году в Минске введут 4 станции третьей ветки метро

На следующий год запланирован ввод в эксплуатацию в Минске четырех станций третьей линии метрополитена, а также завершение строительства «Газпром центра». Об этом сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

По его словам, в высокой степени готовности в настоящее время находятся четыре станции первого участка третьей линии: «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода». На трех станциях уже ведутся отделочные работа, а «Юбилейная площадь» готова на 50%.

Федор Ромашевский подчеркнул, что на сложных участках работа ведется в трехсменном режиме. Он не рассказал о причинах спешки, но не исключено, что метро планируется открыть перед президентскими выборами.

В отношении многофункционального комплекса «Газпром центр» он сообщил, что там в настоящее время ведутся работы по устройству свайного основания, завершенные на 75%. Сейчас там работает 200 человек. Федор Римашевский отметил, что строительство центра планируется завершить в 2020 году. Это кажется удивительным — ведь предстоит построить здание на фундаменте всего за год.


Более реалистичным выглядят планы по введению в строй многофункционального гостинично-делового комплекса «Магнит Минска», который в настоящее время, как сообщил чиновник, готов на 60%. В состав комплекса входят гостиница, подземная автостоянка, развлекательный центр, супермаркет, физкультурно-оздоровительный центр и фуд-корт.

Еще дольше будет завершаться строительство здания возле минского цирка, где в настоящее время осуществляется корректировка проекта внутри зданий, после чего должны начаться активные строительные работы.

Совсем плохо обстоят дела на недостроенном торгово-развлекательном центре «Гулливер», расположенном на улице Притыцкого. Работа там не ведутся, и делом занимается антикризисный управляющий, который должен реализовать данный объект в течение трех лет.

Идет поиск инвесторов и для завершения строительства отеля Hyatt Regency, расположенного в районе улицы Нововиленской. Компания, которая строила этот отель, в 2018 году была признана банкротом, и здание было передано ее кредитору — ООО «СанБридж». Она и ищет инвесторов.
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