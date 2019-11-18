Список недвижимости в Минске, которую отдают в аренду за 0 рублей

Мингорисполком обновил список помещений, которые готов отдать в аренду за 0 рублей, но при условии, что там будут созданы новые рабочие места. Выбрали для вас самые интересные объекты, пишет realt.by





Власти Минска отдают в безвозмездное пользование объекты недвижимости в Минске, но при условии, что там будут созданы рабочие места для людей. Список насчитывает более 57 помещений площадью от 8 до 809 «квадратов». Некоторые расположены в центре города вдоль главных дорожных артерий столицы.





Взять в аренду такие объекты могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Причем Мингорисполком не может отказать в передаче недвижимого имущества заявителю, если он выполнит главное условие — обеспечит людей работой. Количество рабочих мест, которое обязуется создать заявитель, прописывается в договоре с исполнительным комитетом. Причем они не обязаны появиться единовременно, разрешено нанимать работников в соответствии с графиком, который прописывается в том же договоре.





Вот некоторые интересные объекты из списка Мингорисполкома.





ул. Славинского, 45





Самое большое по помещение (809,30 кв. м) предлагают по адресу ул. Славинского, 45. Объект предназначен для общественного питания, кулинарного и кондитерского цеха, производства полуфабрикатов. В помещении есть холодная и горячая вода, санузел, отопление, однако требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат.









пр-т Независимости, 16





Еще один объект площадью 358,80 кв. м находится практически напротив КГБ на пересечении проспекта Независимости и Комсомольской улицы. Помещение находится в подвале жилого дома и носит статус «Помещение неустановленного назначения». Из плюсов: отдельный вход и наличие электроснабжения. Из минусов: требуется подключение и установка приборов учета электроснабжения и оформление учета в установленном порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.









ул. Комсомольская, 34





Еще один объект находится совсем неподалеку, имеет площадь 68,60 кв. м и предназначен под склад. Помещение находится в подвале жилого дома, имеет вход через подъезд жилого дома и оборудовано электроснабжением. Канализация и водоснабжение отсутствуют.



