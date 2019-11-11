Черная пятница, Black Friday или Сzarny Piątek – это всё о нём — празднике шопинга! В это время у покупателей есть прекрасная возможность пополнить свой осенний или зимний гардероб по действительно выгодным ценам, пишет «Вечерний Гродно» . Когда начнутся распродажи и какие магазины в Польше готовятся к акции?





Black Friday 2019 – когда состоится?





Многие шопоголики с нетерпением ждут Black Friday, чтобы иметь возможность дешево приобрести нужную или желанную вещь. И это неудивительно, ведь иногда скидки достигают 90%.





Праздник шопинга ежегодно приходится на разные даты, но всегда на первую пятницу после американского Дня благодарения. Поэтому Black Friday 2019 магазины будут «праздновать» 29 ноября.





Black Friday 2019: список польских магазинов





День безумных закупов известный в Польше также и под названием Сzarny Piątek. С каждым годом все больше магазинов становятся участниками этой популярной акции и предоставляют своим клиентам огромные скидки. Кроме того, многие из них в этот день открыты дольше, чем обычно, иногда даже круглосуточно.





Хотя Black Friday чаще всего ассоциируется с продажами в сетях одежды и электроники, большие распродажи ждут покупателей также в книжных магазинах, аптеках, магазинах косметики, супермаркетах с товарами для дизайна и интерьера. Практически в каждом из них можно увидеть скидки от -30% до -50%. Несколько меньше товаров предлагают дешевле на 70%. А настоящее снижение цен на 80-90% можно увидеть только в отдельных торговых точках.





Интернет-магазины в этот день часто предлагают бесплатную доставку.





Традиционно в Black Friday участвуют самые популярные сети:





- одежды – Answear, Cropp, Mango, Reserved, Sinsay, Mohito и Zara;





- обувь – CCC, eobuwie, Deichamann, Kazar, Venezia;





- нижнего белья – Intimissimi, Calzedonia или Gatta;





- косметики – Douglas, Sephora, Natura, Rossmann, Super-Pharm;





- бытовой техники и электроники – Media Markt, Media Ekspert или RTV Euro AGD;





- дизайна и интерьера – Ikea, Home and You, Leroy Merlin, Black Red White, Castorama;





- сетевые супермаркеты – Lidl, Biedronka, Kaufland, Auchan, Tesco и многие другие.









Black Weeks и Black weekend – традиции магазинов в Польше





В течение последних лет Сzarny Piątek в Польше вступил прямо таки бешеной популярности. В борьбе за клиентов сети начинают оказывать очень выгодные предложения задолго до Черной пятницы, превращая Black Friday в Black Weeks.





Такой ход особенно популярен среди польских магазинов электроники. Благодаря этому покупатели могут приобрести телевизоры, смартфоны и другие гаджеты по привлекательным ценам задолго до дня больших скидок.





Однако это не все. Многие супермаркеты продолжают неистовство скидок на несколько дней, предлагая скидку с пятницы (иногда и с вечера четверга) до воскресенья или понедельника включительно. Таким образом, покупатели в Польше имеют не Black Friday, а полноценный Black weekend, пишет ShoppingPl.



