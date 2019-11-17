Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Александр Лукашенко: Да плевать инвесторам, что тут в Беларуси будет с парламентом

Александр Лукашенко поделился своим мнением относительно того, как признание или непризнание выборов в Беларуси международным сообществом влияет на инвесторов.

- При нашем «нелигитимном» парламенте в этом году внешние инвестиции - больше 7 миллиардов уже есть, а к концу года будет 8 миллиардов долларов. Дай Бог их переварить! Да плевать этому инвестору, что тут в Беларуси будет с парламентом. Им нужен климат, нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили инвестиции иностранных инвесторов. Надо поддержать, интересен нам проект - мы его поддержим, как в «Великом камне». Вон идите, работайте. Идите в IT-парк работайте, там никаких налогов. Что еще надо? Это важно для инвесторов. А не то, как тут Лукашенко сформирует белорусский парламент.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru