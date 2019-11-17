Правительство продлило срок оздоровления ОАО "Сукно"
Правительство продлило срок санации открытого акционерного общества "Сукно" до 7 августа 2020 года, соответствующий документ опубликован в воскресенье на Национальном правовом интернет-портале.
Власти пытаются оздоровить "Сукно" уже не первый год. Для этого проводится санация, также рассматривался и вариант дополнительных финансовых вложений в предприятие - впрочем, в конце минувшего года такой вариант президент ставил под сомнение.
Совет министров своим постановлением №761 от 13 ноября согласовал ходатайство "Беллегпрома" о продлении срока санации ОАО "Сукно" до 7 августа 2020.
Ранее перенос санации поручал провести и экономический суд Минска.
В конце лета в рамках процедуры санации "Сукно" распродавало недвижимое имущество.
Производство продукции "Сукна" планируют перевести на площадку ОАО "Камволь", при этом сам бренд планируют сохранить.
11:15 17/11/2019
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