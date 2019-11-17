Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Правительство продлило срок оздоровления ОАО "Сукно"

Правительство продлило срок санации открытого акционерного общества "Сукно" до 7 августа 2020 года, соответствующий документ опубликован в воскресенье на Национальном правовом интернет-портале.

Власти пытаются оздоровить "Сукно" уже не первый год. Для этого проводится санация, также рассматривался и вариант дополнительных финансовых вложений в предприятие - впрочем, в конце минувшего года такой вариант президент ставил под сомнение.

Совет министров своим постановлением №761 от 13 ноября согласовал ходатайство "Беллегпрома" о продлении срока санации ОАО "Сукно" до 7 августа 2020.

Ранее перенос санации поручал провести и экономический суд Минска.

В конце лета в рамках процедуры санации "Сукно" распродавало недвижимое имущество.

Производство продукции "Сукна" планируют перевести на площадку ОАО "Камволь", при этом сам бренд планируют сохранить.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru