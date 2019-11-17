Румас и Медведев рассмотрят интеграционные дорожные карты 19 ноября
Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев рассмотрят дорожные карты по интеграции в рамках заседания Союзного Совмина 19 ноября. Об этом сегодня на избирательном участке заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.
«Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, — они остаются неизменными», — сказал он, передает БелТА.
Ранее сообщалось, что среди проблемных дорожных карт присутствуют документы по сельскому хозяйству и энергетики.
Предполагается, что дорожные карты должны быть согласованы до декабря и предложены президентам двух стран. Пока в качестве даты подписания документов называется 8 декабря — день 20-летия Союзного договора.
11:03 17/11/2019
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