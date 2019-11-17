Мировой долг вырос до рекордных $250 трлн: инвесторы обеспокоены

Международный институт финансов (МИФ) опубликовал отчет о количестве международных заимствований в области государственного сектора, финансового и частного нефинансового сектора.





Согласно отчету, общий объем мирового долга увеличился на $7,5 трлн. за первые 6 месяцев 2019 года, достигнув рекордной суммы в $250,9 трлн. на конец этого периода. По оценкам МИФ, эта цифра превысит $255 трлн. к концу 2019 года.





«На Китай и США пришлось более 60% прироста. Аналогичным образом, долг развивающихся рынков также достиг нового рекорда в $71,4 трлн. (220% ВВП). Мы ожидаем, что мировой долг превысит $255 трлн. в этом году », - говорится в отчете Международного института финансов.





Динамика роста мирового долга





Рост заимствований во всем мире вызывает серьезную обеспокоенность среди инвесторов, а ряд экономистов называет его следующим переломным моментом.





Международный валютный фонд (МВФ) в прошлом месяце усилил свои предупреждения о высоком уровне рискованного корпоративного долга, что усугубляется сохраняющимися низкими процентными ставками со стороны центральных банков. МВФ предупредил, что почти 40%, или около $19 трлн. корпоративного долга в основных экономиках, таких как США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания, подвергались риску дефолта в случае еще одного глобального экономического кризиса.









США уверены в стойкости роста своей экономики





Тем не менее, центральные банки не очень обеспокоены этими растущими долгами. В четверг председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что не видит признаков назревающих пузырей или непосредственной опасности, связанной с дефицитом в триллион долларов.





«Если вы посмотрите на сегодняшнюю экономику, то сейчас нет ничего, что могло бы обанкротиться», - сказал Пауэлл в показаниях перед Комитетом по бюджету Палаты представителей. «Другими словами, это довольно устойчивая картина»

Тем не менее, отчет МИФ рисует другую картину. В нем говорится, что глобальный государственный долг превысит $70 трлн. в 2019 году по сравнению с $65,7 трлн. в 2018 году, что обусловлено ростом федерального долга США.





«Большой рост мирового долга за последнее десятилетие - более $70 трлн. был обусловлен главным образом правительствами и нефинансовым корпоративным сектором (каждый из которых вырос примерно на $27 трлн.). Для зрелых рынков рост в основном произошел за счет государственного долга (с $17 трлн. до более $52 трлн.). Для развивающихся рынков осно ая часть роста приходится на нефинансовый корпоративный долг (с $20 трлн. до более $30 трлн.)».





МИФ ссылается на рост облигаций по всему миру в качестве причины повышения уровня задолженности. Мировые рынки облигаций выросли с $87 трлн. в 2009 году до более $115 трлн. в середине 2019 года. Основной рост приходится на государственные облигации, который сейчас составляет 47% всех мировых рынков облигаций по сравнению с 40% в 2009 году.









«Вселенная облигаций наиболее быстро росла на развивающихся рынках: с 2009 года она выросла более чем на $17 трлн. и достигла почти $28 трлн.», - говорится в отчете.





Глобальный рынок государственных облигаций, особенно так называемые активы-убежища, такие как казначейские облигации США, в последнее время был очень переполнен, поскольку инвесторы стремились перейти на более безопасные активы в условиях торговой войны США с Китаем, неопределенности из-за Brexit, замедления глобального роста и угрозы импичмента президента Дональда Трампа в США.







