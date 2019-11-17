"Великий камень" признан самым быстрорастущим индустриальным парком в мире
Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк "Великий камень" самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТАпервый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
"Индустриальный парк "Великий камень" удостоен премии FEMOZA Awards 2019, став победителем в номинации "Самый быстрорастущий индустриальный парк". Торжественная церемония вручения наград прошла 14 ноября в Монако во время саммита свободных и специальных экономических зон", - рассказал Кирилл Коротеев.
По словам президента федерации Хуана Торрентса, ключевыми при определении победителя стали перспективность "Великого камня" для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.
08:30 17/11/2019
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