Не похищение, а задержание: прояснилась ситуация с главой "Укрэксимбанка"
Главу правления государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержали, а не похитили. Об этом в комментарии ТК "Прямой" рассказал адвокат задержанного Денис Галанский.
Сейчас Гриценко удерживают в изоляторе временного содержания, на Косогорном переулке, в Киеве.
Само задержание произошло в 11:30, когда банкир вел ребенка на урок музыки.
"Ребенка вели на урок музыки... Сотрудники СБУ отдали его консьержу и сказали завести домой. В квартире был другой 15-летний ребенок с преподавателем музыки. Без никаких родственников", – рассказал адвокат.
Связано ли задержание Гриценко с недавним задержанием в Украине главы "Райффайзена" Александра Писарука, Галанский не знает.
07:17 17/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение