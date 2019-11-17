Сейчас Гриценко удерживают в изоляторе временного содержания, на Косогорном переулке, в Киеве.









"Ребенка вели на урок музыки... Сотрудники СБУ отдали его консьержу и сказали завести домой. В квартире был другой 15-летний ребенок с преподавателем музыки. Без никаких родственников", – рассказал адвокат.





Связано ли задержание Гриценко с недавним задержанием в Украине главы "Райффайзена" Александра Писарука, Галанский не знает.







