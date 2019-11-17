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Не похищение, а задержание: прояснилась ситуация с главой "Укрэксимбанка"

Главу правления государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержали, а не похитили. Об этом в комментарии ТК "Прямой" рассказал адвокат задержанного Денис Галанский.

Сейчас Гриценко удерживают в изоляторе временного содержания, на Косогорном переулке, в Киеве.

Само задержание произошло в 11:30, когда банкир вел ребенка на урок музыки.

"Ребенка вели на урок музыки... Сотрудники СБУ отдали его консьержу и сказали завести домой. В квартире был другой 15-летний ребенок с преподавателем музыки. Без никаких родственников", – рассказал адвокат.

Связано ли задержание Гриценко с недавним задержанием в Украине главы "Райффайзена" Александра Писарука, Галанский не знает.
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