Каждое шестое минское предприятие — убыточно

Чистая прибыль столичных организаций составила 2 млрд 945,8 млн рублей, или на 21,6% больше, чем в январе—сентябре 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 3 млрд 772,3 млн (+16,7%). Прибыль от реализации снизилась на 8,3% до 4 млрд 484,8 млн рублей.





Рентабельность продаж за девять месяцев составила 8,1% против 10,3% за январь—сентябрь 2018 года, рентабельность реализованной продукции — 10,3% против 12,6%.