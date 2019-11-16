Каждое шестое минское предприятие — убыточно
По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций столицы в январе—сентябре 2019 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом выросло на 1,3% — с 238 до 241, их удельный вес — с 16,3 до 16,5%.
Чистая прибыль столичных организаций составила 2 млрд 945,8 млн рублей, или на 21,6% больше, чем в январе—сентябре 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 3 млрд 772,3 млн (+16,7%). Прибыль от реализации снизилась на 8,3% до 4 млрд 484,8 млн рублей.
Рентабельность продаж за девять месяцев составила 8,1% против 10,3% за январь—сентябрь 2018 года, рентабельность реализованной продукции — 10,3% против 12,6%.
19:57 16/11/2019
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