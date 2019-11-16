Польша выдаст Беларуси «оппозиционного» предпринимателя

Ракевич занимался в Беларуси строительным бизнесом. В марте 2016 года он уехал в Чехию, где узнал, что против него возбуждено уголовное дело. Ракевич перебрался в Польшу и легализовал там свое пребывание, уверяя, что в течение многих лет он финансово поддерживал белорусскую оппозицию разными суммами в размере от 100 до 1000 долларов США.





Варшавский областной суд первой инстанции постановил, что возможная экстрадиция Ракевича будет законной, так как нет доказательств политического подтекста дела против задержанного. Судья Верховного суда судья Ярослав Матрас указал, что Ракевич, согласно материалам дела, не финансирует оппозицию с 2014 года. По словам судьи, решение об экстрадиции теперь будут принимать власти, министр юстиции или министр иностранных дел.









Верховный суд Польши не принял во внимание кассационную жалобу омбудсмена, где говорилось, что судебный процесс в Беларуси не гарантирует непредвзятости и соблюдения прав человека.