Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива

Остановившись на работе ОАО "Могилевхимволокно", руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми.





Андрей Рыбаков также охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года. В первую очередь речь шла о налоговом маневре России, ценообразовании на рынках и стоимости нефти.





Председатель концерна ответил на вопросы представителей трудового коллектива. Они касались инвестиционных проектов и концепции дальнейшего развития ОАО "Могилевхимволокно".