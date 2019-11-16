Первый: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Фото: Nati Harnik / AP
Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
По мнению экспертов, основатель Microsoft смог вырваться вперед благодаря десятилетнему контракту с Пентагоном на услуги в области удаленных вычислений.
09:05 16/11/2019
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