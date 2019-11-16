Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Первый: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Фото: Nati Harnik / AP

Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.

По мнению экспертов, основатель Microsoft смог вырваться вперед благодаря десятилетнему контракту с Пентагоном на услуги в области удаленных вычислений.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru