"Год Пацука" от Нацбанка - такую монету не стыдно подарить





Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.





Аверс: во внешнем круге вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ, справа – год чеканки; слева – проба сплава.





Во внутреннем круге в центре – композиция, состоящая из элементов часового механизма, Cолнца и Луны; в центре часового механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2020 (год Крысы).





Реверс: в центре – изображения позолоченного полумесяца и китайского иероглифа, обозначающего крысу, по кругу расположены изображения восьми крыс, держащих в лапах кусочки сыра, в окружении звезд, по периметру монеты – декоративные элементы; внизу – надпись: ГОД ПАЦУКА.





Монета отчеканена в АО «Монетный двор Польши» качеством «пруф-лайк», тиражом 999 штук.





Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.