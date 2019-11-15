Ты агрегат, Дуся? В Минске выросло число работающих пенсионеров

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На начало ноября на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 171 514 человек, пишет FINANCE.TUT.BY. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 2358 человек больше, чем на начало августа.





На начало мая в столице было 173 088 работающих пенсионеров, на 1 февраля — 175 206, а на 1 ноября 2018-го — 173 402 человек.





На начало августа в Минске проживал 477,2 тысячи пенсионеров. На заслуженном отдыхе продолжали трудиться 35,9% от общего числа пенсионеров.









В Минске средний размер всех пенсий на 1 ноября составил 460,4 рубля. Эта сумма на 56 копеек меньше, чем на начало августа этого года, и на 54 рубля больше, чем год назад. С августа сократились средние трудовые пенсии, а также средний размер некоторых выплат по инвалидности.





Напомним, в Беларуси предлагают отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров. Ранее профсоюзы критиковали правительство за то, что работающим пенсионерам не пересматривают пенсию.



