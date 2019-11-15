Ты агрегат, Дуся? В Минске выросло число работающих пенсионеров
В Минске выросло число пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе.
фото из открытого доступа, для иллюстрации
На начало ноября на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 171 514 человек, пишет FINANCE.TUT.BY. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 2358 человек больше, чем на начало августа.
На начало мая в столице было 173 088 работающих пенсионеров, на 1 февраля — 175 206, а на 1 ноября 2018-го — 173 402 человек.
На начало августа в Минске проживал 477,2 тысячи пенсионеров. На заслуженном отдыхе продолжали трудиться 35,9% от общего числа пенсионеров.
В Минске средний размер всех пенсий на 1 ноября составил 460,4 рубля. Эта сумма на 56 копеек меньше, чем на начало августа этого года, и на 54 рубля больше, чем год назад. С августа сократились средние трудовые пенсии, а также средний размер некоторых выплат по инвалидности.
Напомним, в Беларуси предлагают отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров. Ранее профсоюзы критиковали правительство за то, что работающим пенсионерам не пересматривают пенсию.
15:52 15/11/2019
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