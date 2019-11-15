«Дрожжевые» зарплаты, о которых доложили Лукашенко





Завод в Слуцке, который на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть — белорусская





Средняя зарплата — выше 1,4 тысячи рублей.





Минский дрожжевой комбинат, выходящий в концерн «Белгоспищепром»





Средняя зарплата — около 850 рублей.





Ошмянский дрожжевой завод (филиал минского)





Средняя зарплата составляет 582 рубля.









Эти цифры не взяты с потолка – их назвал вице-премьер Владимир Дворник. При этом элементарные подсчеты указывают, что на региональном предприятии, которым владеют иностранные инвесторы, зарплата намного выше, чем на государственном заводе в Минске. И почти в 2,5 раза больше, чем на заводе в Ошмянах.



