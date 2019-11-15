«Дрожжевые» зарплаты, о которых доложили Лукашенко
На совещании у Александра Лукашенко, где обсуждались вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли Беларуси, были озвучены средние зарплаты работников.
Почувствуйте разницу, пишет gazetaby.com
Завод в Слуцке, который на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть — белорусская
Средняя зарплата — выше 1,4 тысячи рублей.
Минский дрожжевой комбинат, выходящий в концерн «Белгоспищепром»
Средняя зарплата — около 850 рублей.
Ошмянский дрожжевой завод (филиал минского)
Средняя зарплата составляет 582 рубля.
Эти цифры не взяты с потолка – их назвал вице-премьер Владимир Дворник. При этом элементарные подсчеты указывают, что на региональном предприятии, которым владеют иностранные инвесторы, зарплата намного выше, чем на государственном заводе в Минске. И почти в 2,5 раза больше, чем на заводе в Ошмянах.
Илья Горин
14:53 15/11/2019
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