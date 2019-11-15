Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Курс евро обвалился

Укреплением белорусского рубля к доллару и евро завершились торги на БВФБ в пятницу 15 ноября. Валютная корзина подешевела на 0,08% до минимума за 21 день.

Курс доллара упал сразу на 0,0074 BYN до 2,0478 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 9 дней.

Курс евро снизился на 0,0042 рубля до 2,2576 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 53 дня. С начала ноября курс евро обвалился уже на 0,0322 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0050 BYN до 3,2063 BYN/100 RUB.


Центробанк России

Перед уходом на выходные Банк России существенно укрепил российский рубль к иностранным валютам. Так, официальный курс доллара на завтра упал на 32 копейки до 63,8881 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра снизился на 27 копеек до 70,4111 RUB/EUR.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru