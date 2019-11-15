Нет реформ - нет роста. МВФ ухудшил прогноз по Беларуси

Международный валютный фонд в октябре опубликовал аналитический доклад «World Economic Outlook. October 2019. Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers» («Перспективы развития мировой экономики. Октябрь 2019 г. Глобальное производство падает, торговые барьеры растут»).





Кроме того, фонд обновил статистическую базу данных World Economic Outlook Database, в которой содержится прогноз ряда экономических показателей до 2024 г. включительно.





В данном случае обращает на себя внимание заметное ухудшение экономических перспектив Беларуси по версии МВФ. Так, фонд ухудшил прогноз реального ВВП Беларуси в сопоставимых ценах в 2020 г. сразу на 1,9 процентного пункта – с 2,2% в апрельском обзоре до всего лишь 0,3% в октябрьском обзоре (см. таблицу 1).





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В то же время, прогноз реального ВВП Европейского союза в 2020 г. ухудшен всего лишь на 0,1 процентного пункта, а прогноз реального ВВП России улучшен на 0,2 процентного пункта.





С учетом таких изменений прогнозов реального ВВП Беларуси, России и Европейского союза можно предположить, что столь существенное ухудшение прогноза реального ВВП Беларуси в 2020-2024 гг. обусловлено, в первую очередь, переоценкой вероятности достижения договоренности о компенсации белорусской стороне потерь в результате налогового маневра России.





Соответственно, в обновленном прогнозе фонда уже в определенной мере учитывается существенное негативное влияние налогового маневра России на экономику Беларуси.









Причем в 2024 г. МВФ ожидает спад реального ВВП Беларуси на 0,4%, в то время как шестью месяцами ранее, напротив, прогнозировался рост показателя на 2%, что выглядит достаточно тревожно.





В абсолютном выражении прогноз ВВП Беларуси в текущих ценах в 2024 г. ухудшен сразу на 8,849 млрд долл. – с 76,203 млрд долл. в апрельском обзоре до 67,354 млрд долл. в октябрьском обзоре (см. таблицу 2). Суммарно прогноз номинального ВВП Беларуси в 2020-2024 гг. ухудшен сразу на 23,841 (!) млрд долл., что не может не беспокоить.





При этом еще более драматичным выглядит ухудшение прогноза ВВП Беларуси, исчисленного по паритету покупательной способности.





Так, прогноз ВВП Беларуси по паритету покупательной способности в 2024 г. ухудшен сразу на 24,146 млрд долл. – с 240,513 млрд долл. в апрельском обзоре до 216,367 млрд долл. в октябрьском обзоре (см. таблицу 3). Суммарно прогноз ВВП Беларуси по паритету покупательной способности в 2020-2024 гг. ухудшен сразу на 68,569 (!) млрд долл.





Существенное превышение показателя ВВП Беларуси по паритету покупательной способности над показателем номинального ВВП страны обусловлено тем, что средний уровень цен в Беларуси в текущем году примерно в 3,1 раза меньше, чем в Соединенных Штатах. Так, по расчетам BusinessForecast.by на основе данных МВФ, средний уровень цен в Беларуси в 2019 г. составляет 32% от среднего уровня цен в США. В результате по паритету покупательной способности в 2019 г. средний курс белорусского рубля к доллару США, по расчетам фонда, должен был бы равняться 0,671 руб. за 1 долл.





Наконец, прогноз среднедушевого ВВП Беларуси по паритету покупательной способности в 2024 г. ухудшен на 2,792 тыс. долл. – с 26,207 тыс. долл. в апрельском обзоре до 23,415 тыс. долл. в октябрьском обзоре (см. таблицу 4).





Соответственно, на этом фоне происходит увеличение разрыва между показателями среднедушевого ВВП по паритету покупательной способности в Беларуси и России (см. таблицу 5). Так, исходя из текущего октябрьского прогноза МВФ, разрыв между указанными показателями в 2024 г. составит в абсолютном выражении 12,901 тыс. долл.(или 55,1% в относительном выражении) против 10,460 тыс. долл. (или 39,9% в относительном выражении) в апрельском обзоре.





Кроме того, в данном случае обращает на себя внимание, что по текущему прогнозу фонда, Беларусь по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности переместится с 8-го места в 2019 г. на 10-е место в 2022-2024 гг. среди шестнадцати развивающихся стран Европы.





Следует пояснить, что, начиная с октября 2019 г., МВФ исключил классификацию региона СНГ. В частности, четыре страны СНГ (Беларусь, Молдова, Россия и Украина) включены в группу развивающихся государств Европы (Emerging and Developing Europe, EDE). В свою очередь, оставшиеся восемь государств (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) включены группу стран Ближнего Востока и Центральной Азии (Middle East and Central Asia, MECA).





В разрезе развивающихся европейских стран прогноз среднедушевого ВВП по паритету покупательной способности в 2024 г. выглядит следующим образом (в порядке убывания): Венгрия – 43,372 тыс. долл., Польша – 42,901 тыс. долл., Россия – 36,316 тыс. долл., Румыния – 36,045 тыс. долл., Хорватия – 35,630 тыс. долл., Турция – 34,468 тыс. долл., Болгария – 32,328 тыс. долл., Черногория – 25,566 тыс. долл., Сербия – 25,204 тыс. долл., Беларусь – 23,415 тыс. долл., Северная Македония – 21,492 тыс. долл., Албания – 18,964 тыс. долл., Босния и Герцеговина – 18,206 тыс. долл., Республика Косово – 16,235 тыс. долл., Украина – 12,897 тыс. долл. и Молдова – 10,292 тыс. долл. (см. рисунок 1).









При этом в рейтинге стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности Беларусь в течение 2019-2024 гг. потеряет семь позиций и переместится с 69-го места в 2019 г. на 76-е место в 2024 г. среди 194 государств и экономических территорий мира.





К слову, по прогнозу МВФ, десятка стран – лидеров в 2024 г. будет выглядеть следующим образом:





Катар – среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности составит 164,940 тыс. долл.,





Люксембург – 124,742 тыс. долл.,





Сингапур – 121,992 тыс. долл.,





Макао (специальный административный район Китая) – 115,447 тыс. долл.,





Ирландия – 101,575 тыс. долл.,





Бруней 98,956 тыс. долл.,





Норвегия – 89,892 тыс. долл.,





Гонконг (специальный административный район Китая) – 78,280 тыс. долл.,





Соединенные Штаты – 76,252 тыс. долл.





Объединенные Арабские Эмираты – 74,605 тыс. долл. (см. таблицу 6).





Среди соседних государств и стран СНГ наибольшего прогресса в анализируемом периоде добьется Литва, которая переместится с 42-го места в 2019 г. на 37-е место в 2024 г. с показателем среднедушевого ВВП по паритету покупательной способности в размере 47,559 тыс. долл., что более чем в 2 раза превысит аналогичный показатель Беларуси.





К сожалению, по прогнозу МВФ, к концу 2024 г. численность населения Беларуси сократится до 9,240 млн человек, что будет являться минимальным показателем с 1973 г.!





Для справки. По данным Национального статистического комитета Беларуси, численность населения страны по состоянию на 1 октября 2019 г. составила 9,455 млн. человек против 9,481 млн человек на 1 января 2015 г., 10,003 млн человек на 1 января 2000 г. и 10,198 млн человек на 1 января 1992 г.





На фоне старения населения Беларуси МВФ прогнозирует увеличение государственных расходов на выплату пенсий в 2030 г. по сравнению с 2018 г. на 5,5% ВВП, а расходов на здравоохранение – на 0,5% ВВП. В данном случае старение населения Беларуси является отражением демографического кризиса в стране.





Остается добавить, что МВФ также прогнозирует ухудшение показателей платежного баланса и государственных финансов Беларуси.









Выводы





Реализация налогового маневра в нефтяной отрасли России будет оказывать существенное негативное влияние на динамику экономических показателей Беларуси в предстоящие годы (при прочих равных условиях).





С точки зрения сглаживания указанного негативного эффекта целесообразным выглядит запуск рыночных и структурных реформ в Беларуси вкупе с углублением региональной экономической интеграции, в том числе в формате Союзного государства Беларуси и России, Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации и зон свободной торговли с третьими странами.











