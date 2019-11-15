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Не поверите! Белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют в России

Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк Управление Активами», пишут «Известия».

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.

«Доходность сбережений в белорусских рублях выше, чем в российских: крупные банки предлагают 9–12% годовых при размещении средств на год по сравнению с 6–8% в России», — сообщила младший вице-президент — аналитик Moody's Светлана Павлова.


Также эксперты считают, что в белорусских рублях копят жители Беларуси, работающие в России, и россияне, у которых в нашей стране проживают родственники.
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