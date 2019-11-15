Экономист: Румас напоминает пловца, которому связали руки за спиной

– «Очевидно, что замедление темпов роста ВВП обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики. Замедляются темпы роста промышленности. За девять месяцев объем промышленного производства составил 100,7%, не решается системная проблема - отсутствие оборотных средств», - заявил Румас. Что помешало выполнить названные прогнозные показатели?





– Представим себе картину: токарь вытачивает болты на токарном станке, выпущенном 50 лет назад. Можно, конечно, токаря прижать, запретить курение во время работы, сделать ярче освещение, чтобы веселее работалось, но производительность его труда ограничена станком. Чтобы увеличить производительность труда, нужно поставить современный станок. И производительность может вырасти сразу в два, в пять раз.





Правительство пытается улучшить условия труда, повысить дисциплину, ужесточить ответственность директоров и министров, но не в том корни проблемы. Нужны инвестиции, которых у нас нет, потому что ни один здравомыслящий предприниматель не пойдет в страну, которая не гарантирует защиту инвестиций.





Его не интересует прибыль, потому что она во многом зависит от его усилий и возможностей, а сохранность вложенных в страну денег зависит от принимающей стороны. Гарантировать же сохранность инвестиций Беларусь не может: никакие личные гарантии Лукашенко в данном случае не работают.





Для защиты инвестиций нужна независимая судебная система, а силовые органы должны превратиться в правоохранительные - этого Лукашенко сделать не может, потому что это один из главных рычагов удержания власти. С одной стороны, ему нужно обеспечить защиту инвестиций, а с другой - он не может выпустить из-под своего влияния силовые структуры.





– Румас акцентировал внимание на «критически низкой критически низкой производительности труда, в первую очередь в государственном секторе». Чем сегодня госсектор является для белорусской экономики?





– Тем самым чемоданом без ручки, который и нести трудно, и бросить жалко. Нести трудно, потому что в экономике не сделано элементарное, то, чего много лет добиваются Международный валютный фонд и Всемирный банк - хотя бы разделить функции собственника и управления. Все предприятия относятся к министерствам, которые являются и собственниками, и управляют предприятиями. Поэтому министерства вынуждены выполнять взаимоисключающие задачи: с одной стороны, нужно сохранить численность работников, с другой - надо повышать производительность труда.





По-хорошему надо было бы сделать одну простую вещь - аудит всей государственной собственности, оставить в руках государства только то, что крайне необходимо. Я как либерал вообще считаю, что у государства собственности быть не должно, оно должно создавать правила и контролировать их выполнение.









Но я согласен, что на определенном этапе не обязательно бросаться в крайности и все распродавать или отдавать, но понять, что государство имеет в руках и что с этим делать дальше, критически необходимо. Госсобственность и является тем самым камнем преткновения, из-за которого международные доноры не хотят помогать Беларуси. Проведение аудита, инвентаризации дало бы возможность определиться: что оставить у государства, закрепить за фондом Госимущества, у которого будет только одна цель - цель собственника, значит, зарабатывать на этих предприятиях как можно больше. Собственника не должно интересовать, что и как производят предприятия.





Другие предприятия надо реструктуризировать и продать, а третьи предприятия, возможно, дешевле и проще закрыть. Хотя и здесь есть проблема: государственные предприятия решают еще и социальную функцию, т.е. дают работу, зарплату - пусть и крайне низкую. Особенно это касается районных центров, небольших городов.





– Глава правительства анонсировал план неких системных мер для ускоренного роста экономики, реализация которых запланирована на 2020г. О каких мерах может идти речь?





– Бывали периоды, когда мы выдавали более четкие планы, Лукашенко издавал директивы. Но анализ директив, многим из которых уже перевалило за десять лет, показывает, что они выполнены на 10% - максимум 25%. Существуют вещи, которые принципиально невозможны при правлении Лукашенко. И Румас, и предыдущие руководители правительства прекрасно понимали и понимают, что происходит в стране, но каждая попытка убедить Лукашенко в необходимости реформ наталкивается на жесткий отпор.





Интересный момент состоит в том, что Беларусь в нынешнем году упала в рейтинге Всемирного банка Doing Business, и это власти восприняли достаточно болезненно: мол, мы же движемся вперед. Но движение смешное получается и только по тем направлениям, которые не грозят устоям существующего строя: раньше предприятие можно было зарегистрировать за семь дней, а теперь - за шесть с половиной. Прогресс? Прогресс.





Но кому такой прогресс нужен?.. Если бизнесмен увидел для себя возможности в Беларуси, то его не интересует, неделю ему придется потратить на регистрацию предприятия или две. А действительно серьезные вещи, которые интересуют инвестора, остаются на прежнем месте или даже откатываются назад.





– Премьер признает, что традиционная экономика неэффективна, а для достижения BBП в $100 млрд к 2025г. нужны структурные изменения. Похоже, об этом не знают только младенцы. На кого рассчитаны эти заклинания?





– Румас напоминает пловца, которому связали руки за спиной и пустили в большое плавание. Единственное, на что он способен, - удержаться на плаву; добиться серьезных результатов в подобных условиях невозможно. Чтобы за шесть лет увеличить экономику с 60 до 100 млрд, или на 67%, нужно, чтобы ежегодно она прирастала не меньше чем на 9%. Ежегодно! 9% - это темпы японской, корейской, гонконгской экономики, но никак не белорусской.





За прошедшие 25 лет самое высокое достижение белорусской экономики – рост на 7%, да и то лишь единожды. Даже Украина, которая провозгласила системные реформы, не замахивается более чем на 40% к концу 2025г. А наши уже насчитали 67%.