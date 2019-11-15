Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Путин считает, что Россия и Беларусь договорятся по газу до конца года

Владимир Путин заявил, что переговоры между Россией и Беларусью по цене на газ идут по плану.

«Я надеюсь, что до конца года мы это урегулируем», – заявил он журналистам на пресс-конференции на саммите БРИКС. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24».

12 ноября в Москве прошли переговоры по вопросам сотрудничества в энергетической сфере между Беларусью и Россией. Министры энергетики обеих стран обсуждали вопросы по дорожным картам в электроэнергетической и газовой сферах и подготовили пакет документов по итогам встречи.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru