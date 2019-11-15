«Я надеюсь, что до конца года мы это урегулируем», – заявил он журналистам на пресс-конференции на саммите БРИКС. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24»





12 ноября в Москве прошли переговоры по вопросам сотрудничества в энергетической сфере между Беларусью и Россией. Министры энергетики обеих стран обсуждали вопросы по дорожным картам в электроэнергетической и газовой сферах и подготовили пакет документов по итогам встречи.



