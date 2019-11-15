Путин считает, что Россия и Беларусь договорятся по газу до конца года
Владимир Путин заявил, что переговоры между Россией и Беларусью по цене на газ идут по плану.
«Я надеюсь, что до конца года мы это урегулируем», – заявил он журналистам на пресс-конференции на саммите БРИКС. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24».
12 ноября в Москве прошли переговоры по вопросам сотрудничества в энергетической сфере между Беларусью и Россией. Министры энергетики обеих стран обсуждали вопросы по дорожным картам в электроэнергетической и газовой сферах и подготовили пакет документов по итогам встречи.
08:11 15/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение