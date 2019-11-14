







Навигационное оборудование в то время было не очень качественным, и Советский Союз не записывал точные координаты захоронений, поэтому они точно неизвестны.





За все эти годы захороненные на морском дне боеприпасы не оставались на месте: течение и шторма время от времени выбрасывали деревянные ящики со снарядами на берега Дании и Швеции, а рыбакам в сети иногда попадались 100-килограммовые сгустки полуразложившихся химикатов.





Но примерно через две недели российская компания начнет сбрасывать на морское дно «бетонные матрасы», камни и стальные трубы – и все это в непосредственной близости к местам захоронения химоружия – в процессе прокладки последнего участка газопровода Северный Поток-2, противоречивого проекта газового транзита из России в Германию.





Если химические боеприпасы будут задеты, это может привести к "экологическому кошмару".





Одним из отравляющих веществ, захороненных в этом районе, был табун, поражающий центральную нервную систему.





Также там сбрасывали иприт, который может видоизменять энзимы и ДНК и который становится еще более токсичным при контакте с водой.





По словам генетиков, всего несколько молекул иприта, попадающих в организм рыбы, например, трески, которая нерестится в районе Борнхольма, или тюленя, питающегося этой рыбой, способны вызвать мутационные изменения вида через три-четыре поколения.





Для Северного Потока-2 могли бы выбрать и альтернативные маршруты.





Но желаемый маршрут в 147 километров, соединяющий другие участки трубы в водах Швеции и Германии, является самым коротким и дешевым.





Некоторые организации в регионе, такие как Финская ассоциация профессиональных рыбаков и польские неправительственные организации, выразили обеспокоенность в процессе консультаций в Дании.





В Борнхольме спросили об этом в июне.









А исследования Датского Энергетического Агентства (ДЭА) в Копенгагене «проведенные для этого варианта маршрута [показали], что концентрация боевых отравляющих веществ выше, чем на других вариантах маршрута».





Но 30 октября ДЭА все же дала добро, устранив последнее препятствие на пути к завершению строительства Северного Потока-2, который к тому моменту уже получил разрешения в Финляндии, Швеции и Германии на соответствующие участки прокладки и который уже проложил более 2100 км труб в Балтийском море.





«Агентство утвердило кратчайший маршрут, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности», - представитель ДЭА Туре Фалбе-Хансен в понедельник (11 ноября) сообщил в интервью EUobserver.





«Существуют процедуры для безопасного обращения с внезапно обнаруженными боеприпасами на этапе строительства и эксплуатации», - заявил во вторник Йенс Мюллер, представитель консорциума Северный Поток-2, российской компании, зарегистрированной в Швейцарии.





«Эксперты Королевского датского военно-морского командования будут находиться на борту судов-трубоукладчиков в течение всего этапа строительства в водах Дании, чтобы обследовать оборудование, опущенное на морское дно, и убедиться в отсутствии химического загрязнения», - добавил он.





Стратегическая озабоченность





Северный Поток-2 также токсичен по политическим причинам.





Его критики утверждают, что энергетическая зависимость ЕС от России укрепится, как только газ потечет по трубе в 2020 году, и что это поможет Москве шантажировать прозападные страны, такие как Польша и Украина, путем перенаправления газовых поставок в Европу на новый маршрут вместо польских и украинских транзитных сетей.





В свою очередь, Президент РФ Владимир Путин, выступая на брифинге в Будапеште 30 октября, поздравил Данию по поводу ее «ответственного» решения.





Но разрешение ДЭА – это еще не совсем конец истории. Согласно его условиям, «любая сторона, имеющая значительный и частный интерес в решении, а также местные и национальные ассоциации и организации, главная цель которых заключается в защите природы и окружающей среды», все же могут поставить под сомнение решение ДЭА, путем подачи в Датский Апелляционный Совет по Энергетике (ДАСЭ) в городе Виборг "не позднее, чем через четыре недели после публикации решения".





И Северный поток-2 не может начать строительство в опасной зоне до тех пор, пока не истечет период апелляций.





В свою очередь ряд украинских организаций попытались поднять тревогу.





1 ноября аналитический центр Да Винчи в Киеве опубликовал отчет, в котором говорилось следующее:





«Прокладка газопровода обуславливает высокую вероятность повреждения целостности боеприпасов или их детонации, что приведет к крупномасштабному загрязнению Балтийского моря. Также не исключается детонация боеприпасов в результате вибрации, уже после введения газопровода в эксплуатацию».





Институт глобальных угроз и исследований демократии (IGTDS), украинская неправительственная организация, распространила для европейских СМИ доклад, в котором заявляется: "Опасения экологов по поводу угроз экологии как во время строительства, так и в ходе эксплуатации [Северного Потока-2] были отброшены в сторону большими деньгами, поступающими из России" на проект стоимостью 9,5 млрд евро.









Но в то время, как временное окно возможностей совсем скоро закроется, ДАСЭ, организация расположенная в Виборге, сообщила EUobserver, что по состоянию на вторник "никаких апелляций подано не было".





Отвечая на вопрос EUobserver, может ли апелляция остановить строительство, ее представитель Эллен Овиг Йоргенсен сказала: "Если апелляция будет поддержана, она будет исходить из решения о том, каковы будут последствия для проекта".





Обработка петиции занимает в среднем 17,2 месяца.





Свершившийся факт?





Но это не означает, что оператору Северного Потока-2 пришлось бы на этот период отложить укладку «бетонных матрасов» и труб, и еще неизвестно, как им придется поступить, если в итоге ДАСЭ заявит, что так нельзя было делать – уже после свершившегося факта.





«Жалоба не имеет приостанавливающего действия», - заявила Овиг Йоргенсен из ДАСЭ.





В любом случае Мюллер из Nord Stream 2 выразил уверенность, что сбоев не будет. «Мы не спекулируем на тему потенциальных жалоб и их влияния на проект», - он заявил изданию.





«Мы уверены, что в экологических оценках в поддержку заявки на получение Северным Потоком-2 разрешения и последующих оценках датских экспертных агентств все аспекты были приняты во внимание», - добавил он.





И «учитывая высокий уровень лоббирования проекта, остается лишь уповать на чудо», - заявила украинская неправительственная организация IGDTS.